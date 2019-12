Braga apresenta Rúben Amorim amanhã às 12h30

Rúben Amorim vai ser apresentado como treinador do Sporting de Braga amanhã, sexta-feira, às 12h30.

O treinador de 34 anos é o sucessor de Ricardo Sá Pinto, tem contrato de dois anos e meio, estava a treinar a equipa B e é promovido à formação principal.

Deixa a equipa B no 2.º lugar da Série A do Campeonato de Portugal. O jogo de estreia do novo treinador será frente ao Belenenses SAD, a 4 de janeiro.

A decisão da direção do Braga foi tomada após a derrota com o Paços de Ferreira para o campeonato. Sá Pinto ainda realizou os jogos da Taça de Portugal, com Benfica, e da Taça da Liga, com o Paços, mas a opção estava tomada.

Sá Pinto deixa o clube depois de ter alcançado o apuramento para a "final four" da Taça da Liga. Rúben Amorim terá a missão de lutar pelo título em casa, na última semana de janeiro. O treinador pega no clube na 8.ª posição do campeonato e nos 16 avos de final da Liga Europa.

Antigo internacional português, com passagens por Braga, Benfica e Belenenses, Rúben Amorim tem curta experiência como treinador. Esteve no Casa Pia na época passada e esta temporada estava no Braga B. Vasco Faísca será o seu sucessor na equipa B.