Ronaldo não pensa em ser treinador

Cristiano Ronaldo diz que não pensa ser treinador no futuro, após terminar a carreira como futebolista. Em declarações à plataforma "DAZN", o internacional português diz que, para já, não definiu esse plano para a reforma, mas não coloca a possibilidade fora de questão.

"Neste momento não estou interessado em ser treinador, mas talvez um dia, quando ficar aborrecido e sentir necessidade disso. Não digo nunca. Se me tornar treinador, serei um motivador. O treinador deve passar as suas paixões e talentos para a equipa. Por exemplo, eu gosto de me divertir, driblar, rematar, marcar golos. Devo passar isso para a equipa, sendo motivador e confiante", disse.

O português recordou ainda a conquista do Europeu 2016, que considerou como a mais importante conquista da sua carreira.

"O título de campeão europeu por Portugal é o mais importante que já ganhei. Foi incrível, uma noite inesquecível. Chorei, ri, sofri, gritei, fiquei bêbado. Durante o jogo chorei tanto que até fiquei desidratado. No final, durante a celebração, bebi um copo de champanhe e fiquei logo com a cabeça à roda. Eu nunca bebo, mas esse dia foi muito especial. Foi o troféu mais importante de todos", remata.