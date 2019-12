O Rangers, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu o Kilmarnock, em partida da jornada 20 da liga escocesa.

O único golo da partida foi apontado pelo colombiano Morelos, aos 65 minutos.

A liderança do campeonato escocês é do Celtic, com 42 pontos, mais cinco mas mais um jogo, que o Rangers.

As partidas entre Rangers e Braga estão marcadas para 20 e 26 de fevereiro de 2020.