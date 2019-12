Presidente da Associação Brasileira de Treinadores: “Jesualdo será mais um vencedor”

“É uma alegria muito grande a chegada do Prof. Jesualdo Ferreira. Vem para um clube de grande tradição. Não é um risco dizer que se trata de um grande profissional de Portugal a entrar no futebol brasileiro e que irá ter sucesso absoluto. Todos conhecemos a sua competência e estou certo que será mais um vencedor. A vinda de Jesualdo Ferreira vai acrescentar muito ao futebol brasileiro”, considera o presidente da ABTF, em entrevista exclusiva a Bola Branca .

Jesualdo Ferreira assinou pelo Santos FC até dezembro de 2020. O novo treinador do atual vice-campeão do Brasil inicia a participação do campeonato paulista em janeiro e a partir da primavera discutirá o Brasileirão com o Flamengo de Jorge Jesus.

“O Santos é um clube de grande tradição. O nome do clube é ligado por toda a gente a Pelé, Robinho e Neymar mais recentemente. A camisola do Santos tem muito peso e o campeonato paulista é muito forte pelas equipas que tem, como o Corinthians, São Paulo e Palmeiras, concorrentes do Santos. O estadual, é um campeonato muito equilibrado com grandes equipas que estão a reforçar-se. O clube tem excelentes condições de trabalho e o campeonato paulista será um teste de fogo. Mas tenho a certeza que Jesualdo Ferreira vai ter sucesso e alcançar grandes resultados”, refere Fernando Pires.

Jesualdo Ferreira vai encontrar no Santos um clube tradições marcantes e onde alinharam algumas das grandes estrelas da história do futebol mundial.

Augusto Inácio no Avaí

No filão brasileiro de treinadores portugueses entra também Augusto Inácio. Na passada semana, o ex-treinador do Aves, que em Portugal foi campeão no Sporting e venceu uma taça da Liga pelo Moreirense, foi apresentado no Avaí.

“Terá um trabalho num contexto diferente de Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira. A equipa desceu de divisão e terá o desafio de reconstruir o Avaí para tentar o regresso ao principal campeonato brasileiro. Mas as pessoas são muito hospitaleiras em Florianópolis e Augusto Inácio terá boas condições para implantar o seu método de trabalho”, antevê o presidente da ABTF..

Portas do Brasil abertas para os treinadores portugueses

Depois do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, as portas do futebol brasileiro abriram-se para a aposta no mercado português de treinadores. A ABTF apoia a aposta dos clubes canarinhos.

“A vinda dos treinadores portugueses para o Brasil tem de ser vista da melhor maneira possível. Temos de receber de braços abertos grandes profissionais que com certeza vão acrescentar muita coisa boa ao futebol brasileiro no aspeto da qualidade, reflexão e mudança de mentalidade porque as coisas aqui estavam um pouco anestesiadas. A ABTF está feliz e recetiva á chegada desses grandes profissionais. Podem contar com a nossa solidariedade e apoio”, garante Fernando Pires.