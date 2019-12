Mourinho vence no primeiro jogo do "Boxing Day"

O Tottenham recebeu e venceu o Brighton & Hove Albion, esta quinta-feira, por 2-1, no primeiro jogo do "Boxing Day".

Dia 26 de dezembro, dia de futebol em Inglaterra. O Brighton visitou o White Hart Lane e começou a vencer, com golo de Webster, aos 37 minutos. No segundo tempo, os "Spurs" de José Mourinho conseguiram a reviravolta com golos de Harry Kane, aos 53, e Dele Alli, aos 72.

Com este resultado, o Tottenham sobe ao quinto lugar, à condição, com 29 pontos. Já o Brighton continua a meio da tabela, com 20 pontos no 13º posto.