Mourinho: "É um crime jogar a 26 e 28 de dezembro"

José Mourinho reforça a censura ao calendário da liga inglesa, ao considerar que jogar hoje (quinta-feira) e voltar a jogar no sábado "é um crime". O treinador português falava durante a conferência de imprensa após a vitória (2-1) sobre o Brighton, em que o Tottenham deu a volta ao resultado, quando decidiu puxar o tema.

"Se controlarmos a distância que eles [os jogadores] correram, a intensidade com que jogaram, os 'sprints', as mudanças de velocidade, se controlarmos tudo isto e revelarmos os dados a alguém que perceba de fisiologia concluímos que é um crime colocá-los a jogar outra vez no dia 28. Vai contra todas as regras de fisiologia, biologia, bioquímica. É contra todas as regras, mas é como é. E mesmo com três jogadores suspensos [Sissoko, Son e Winks] – dois de forma injusta, na minha opinião – nós temos de ir jogar a Norwich", diz, resignado.

O Tottenham esteve a perder com o Brighton a partir do minuto 37. Na segunda parte a equipa deu a volta, com golos de Kane (53') e Dele Alli (72'), num esforço elogiado por Mourinho: "A nossa segunda parte foi mesmo muito boa. Se não ganhássemos eu ficaria desiludido, mas ficaria também com o sentimento de que os jogadores deram tudo".

Mourinho reforça a discordância com a calendarização do campeonato inglês. Opinião partilhada por Jurgen Klopp, que entende que as equipas joguem a 26 de dezembro, mas não compreende que haja novo jogo dois dias depois.

O Totttenham joga no sábado, 28, com o Norwich, e no dia 1 de janeiro com o Southampton.