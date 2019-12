Mourinho e o futuro de Eriksen. “Sei o que vai acontecer"

O treinador José Mourinho aproveitou o final da partida contra o Brighton (vitória 2-1) para falar sobre o futuro do médio dinamarquês Christian Eriksen, que está em fim de contrato com o Tottenham.

Sem dar pormenores, o técnico luso referiu: “Sei o que vai acontecer”.

“A comunicação dele comigo é aberta e honesta e confiamos um no outro. A única coisa que vos posso dizer é que eu sei o que ele pretende para o futuro dele, mas não vou ser eu a comunicar-vos. Tem de ser ele no momento em que ele decidir falar sobre isso”, referiu.

Mourinho acrescenta que “a sensação” que tem “é que ele quer ajudar a equipa e essa é razão pela qual eu recorro a ele quando estou em apuros e preciso de um jogador com as qualidades dele. Hoje, ele foi importante porque precisávamos de frescura, de visão, de maior rapidez no passe e ele esteve lá para nós".

Eriksen tem sido suplente desde a chegada do treinador português, mas já foi várias vezes decisivo nas partidas do Tottenham. Esta quinta-feira participou ativamente na jogada do segundo golo.

Real Madrid e Manchester United têm sido os dois clubes mais falados para o futuro do internacional dinamarquês.

Precisamente sobre o “mercado de inverno”, Mourinho já tinha garantido que o Tottenham não vai ser “o rei do mercado”.

“Conheço o perfil do clube, o projeto, a visão e os objetivos. Sei que, no mercado, iremos apenas reagir a coisas que nos possam acontecer. Se algum jogador sair teremos de nos adaptar. Não vamos ser os reis do mercado, os que atacam alvos importantes, lutar com clubes que estão preparados para gastar dinheiro e avançar por alvos importantes. Temos de gerir de forma inteligente e criativa”, tinha dito o técnico português.

Também nesta conferência de imprensa, após o 2-1 contra o Brighton, Mourinho criticou o calendário da Premier League.