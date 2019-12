Horácio Gonçalves: "Pleno em Moçambique, com um campeonato fantástico"

Poderíamos estar a falar de JJ, mas falamos sim de HG - Horácio Gonçalves. Em ano e meio, o treinador português do Costa do Sol ganhou tudo o que havia para ganhar no futebol moçambicano.

Contratado a meio de 2018 para suceder ao argentino Fábio Costas, Horácio Gonçalves sagrou-se campeão de Moçambique, depois de ter conquistado outros três títulos. Numa entrevista a Bola Branca, o treinador, de 57 anos, sublinha o rigor que o conduziu ao sucesso.

“Tudo se torna fácil conforme o que se consegue trabalhar; aquilo que fizemos nesta época e meia foi muito bom para o clube, porque ganhámos as quatro competições – a Taça de Moçambique, a Supertaça, o Torneio 'top 8" de Maputo e o campeonato. Foi o pleno, foi ganhar tudo, realmente”, reconhece.

Ano de recordes

O Costa do Sol, emblema de Maputo fundado em 1955, não festejava o título desde 2007. O Moçambol" deste ano foi ganho com seis pontos de vantagem sobre o UD Songo e 18 sobre o Ferroviário de Maputo, mas Horácio Gonçalves rejeita um cenário de facilidades na conquista.

“Não foi fácil, foi disputado até ao penúltimo jogo. Acabámos por fazer um campeonato extraordinário com um recorde de 66 pontos, registo nunca antes conseguido. Também batemos o recorde de golos marcados (56). Foi uma época fantástica”, sublinha.

Antes de rumar a Moçambique, após ter deixado o Felgueiras em 2018, Horácio Gonçalves já tinha experimentado o futebol da Grécia – integrou entre 2008 e 2011 a estrutura técnica do Asteras Tripolis – e o de Chipre, numa curta passagem pelo AEP, de Paphos, na época 2012/13. O treinador encara esta sua primeira experiência em África no contexto daquilo que tem sido o desempenho dos técnicos portugueses nos vários cantos do mundo.

“Temos que nos adaptar, mas isso está no ADN dos portugueses. É a diferença que o treinador português faz em relação a outros, essa facilidade de adaptação, a capacidade de introduzir novas metodologias; e a escola de treinadores portugueses tem demonstrado que é das melhores, se não mesmo a melhor do mundo”, diz.

Futuro em aberto

Confrontado sobre se o futuro passa pela sua continuidade em Moçambique ou por um regresso ao futebol português, Horácio Gonçalves não abre o jogo.

“Nós os treinadores somos homens do mundo e neste momento não estou a pensar em nada. Tentarei resolver alguma situação que possa surgir e abraçar. Não tenho isso no pensamento. Quero sim descansar uns dias e depois logo se vê”.

A concluir esta entrevista à Renascença, o treinador, natural de Guimarães, lança um olhar sobre o campeonato português e antevê um ano de 2020 muito semelhante ao que está quase a terminar, com Benfica e Porto numa luta a dois pelo título, ditada pelo desequilíbrio financeiro que continua a pautar a liga portuguesa.

“Será um pouco aquilo a que já estamos habituados. Duas ou três equipas de topo e depois algumas que são flutuantes. Este ano teremos talvez duas – Benfica e Porto – com uma possível aproximação do Sporting e depois aquelas equipas que flutuam entre o meio da tabela e o apuramento para as competições europeias; é aquilo que permitem as condições económicas de cada equipa e não vai ser muito diferente dos anos anteriores”, remata.

Carreira

Horácio Gonçaves completou 57 anos no dia de Natal. Treinador desde 1993, quando se estreou no Varzim, passou por Chaves, Maia, Olhanense, Rio Ave, União da Madeira, Asteras Tripolis, Leixões, AEP, Santa Clara, Farense, Felgueiras e Costa do Sol.

Esteve apenas duas épocas na I Liga. Em 97/98, pelo Varzim, e em 98/99 com o Chaves. Além dos títulos conquistados em Moçambique, Horácio Gonçalves tem mais dois títulos no seu currículo: campeão da II Liga, em 2002/03, pelo Rio Ave, numa época em que liderou o clube até à 8.ª jornada. Foi Carlos Brito o seu sucessor; e campeão da II Divisão, em 1995/96, pelo Varzim.

Antigo avançado, Horácio Gonçalves representou, como jogador, Valdevez, Fafe, Famalicão, Vitória de Guimaães, Olhanense, Varzim, Louletano e Oliveirense.