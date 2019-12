Cristiano Ronaldo foi o segundo atleta mais bem pago da década

O futebolista Cristiano Ronaldo ganhou 721,6 milhões de euros na última década. Este valor faz dele o segundo desportista mais bem pago do mundo na última década, segundo a revista norte-americana “Forbes”.

No topo da lista está o pugilista norte-americano Floyd Mayweather, com 825,3 milhões de euros, e em terceiro surge o argentino Lionel Messi, que tem menos 50 milhões de euros.

CR7 e Messi são os únicos futebolistas do top 10, segundo a lista da revista.

Aos 34 anos, o capitão de Portugal e jogador da Juventus, amealhou 721,6 milhões de euros, graças aos salários dos clubes que representou desde 2010 (Real Madrid e Juventus), aos patrocínios e também às redes sociais, onde o seu nome é um dos mais poderosos do planeta.

Top 10 dos mais bem pagos:

1.º Floyd Mayweather (boxe)

2.º Cristiano Ronaldo (futebol)

3.º Lionel Messi (futebol)

4.º LeBron James (basquetebol)

5.º Roger Federer (ténis)

6.º Tiger Woods (golfe)

7.º Phil Mickelson (golfe)

8.º Manny Pacquiao (boxe)

9.º Kevin Durant (basquetebol)

10.ºLewis Hamilton (F1)





"Finantial Times" não esquece CR7

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi entram na lista das 50 maiores personalidades da década do século XXI elaborada pelo jornal britânico “Financial Times” (FT), da qual fazem parte figuras como o ex-presidente norte-americano Barack Obama, ou do co-fundador da Uber, Travis Kalanick.

O português e o argentino são destacados na secção Cultura, Media, Desporto e Ciência, com o jornal a destacar a grande batalha entre dois dos melhores jogadores da história do futebol. “A batalha para ser o melhor de todos os tempos do futebol tem sido um fator essencial para a máquina de marketing global em que se tornou o futebol, atraindo milhares de milhões de novos fãs, principalmente na Ásia, e com grandes somas em acordos de patrocínio e direitos de transmissão”, lê-se no artigo.

Desta lista constam vários políticos determinantes no novo xadrez mundial. Nigel Farage, líder do partido da Independência do Reino Unido, é para o FT o principal responsável pela decisão do Reino Unido abandonar a União Europeia, ou os irmãos bilionários Charles e David Koch, donos de um império industrial no Kansas, que usaram a fortuna para lançar uma revolução na extrema-direita nos Estados Unidos, criando as fundações para a ascensão de Donald Trump ao poder em 2016.