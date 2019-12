Continuidade de Jesus no Flamengo é boa notícia para treinadores brasileiros

A garantia de Jorge Jesus, de que continua no Flamengo, é recebida com agrado pelos treinadores brasileiros. Fernando Pires, presidente da associação de classe, diz, em entrevista a Bola Branca, que o primeiro ano de JJ "foi espetacular". "Ele venceu e convenceu. A continuidade dele será 100% positivo para o futebol brasileiro”, sublinha.

“A continuidade de Jorge Jesus é uma boa notícia. O primeiro ano foi espetacular. Um treinador chegar e ganhar, perante uma massa associativa muito exigente que exerce enorme pressão e cobra quando as coisas não correm bem, foi muito importante. Venceu e convenceu, fazendo um grande trabalho e trazendo muitas reflexões sobre a forma como a equipa jogar e no tratamento aos jogadores. Foi impactante em todos os sentidos o trabalho de Jorge jesus no Brasil", acrescenta o presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF).



O presidente da ABTF nunca duvidou do sucesso de Jorge Jesus e contextualiza os resultados obtidos pelo treinador português. “Jorge Jesus foi questionado no início mas nós sabíamos da sua competência como conhecemos a de Jesualdo Ferreira. Jorge Jesus não teve qualquer problema de adaptação com os jogadores e com os adeptos que são muitos e exigentes. Jorge Jesus e a sua equipa técnica só trouxeram coisas boas. Ganharam o campeonato brasileiro e a Libertadores de forma inquestionável”, resume Fernando Pires.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo a meio da temporada, recuperou a desvantagem que tinha para o Palmeiras e foi campeão brasileiro. Juntou ao título interno o de campeão da Taça dos Libertadores.