O “Boxing Day” está a decorrer em Inglaterra e há resultados para todos os gostos: Chelsea perde, Everton ganha, Arsenal empata.

No primeiro jogo do dia, o Tottenham venceu e aproximou-se do Chelsea que, esta quinta-feira, foi surpreendido em casa pelo Southampton, por 0-2, com golos de Obafemi e Redmond.

Já o italiano Carlo Ancelotti estreou-se com uma vitória no banco do Everton. Calvert-Lewin marcou o único golo do jogo diante do Burnley.

Por sua vez, Mikel Arteta, que também se estreou no Arsenal, não foi além de um empate 1-1 diante do Bournemouth. Gosling e Aubameyang foram os autores dos golos.

Resultados:

Tottenham 2–1 Brighton

Crystal Palace 2–1 West Ham

Chelsea 0–2 Southampton

Bournemouth 1–1 Arsenal

Aston Villa 1–0 Norwich

Everton 1–0 Burnley

Manchester United – Newcastle (17h30)

Leicester – Liverpool (20h00)

Wolverhampton – Manchester City (sexta-feira, 19h45)