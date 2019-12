Aquilani vai ser adjunto da Fiorentina

Alberto Aquilani vai integrar a equipa técnica da Fiorentina, como treinador-adjunto de Giuseppe Iachini, novo técnico da equipa italiana.

O antigo internacional italiano, hoje com 35 anos, pendurou as botas em 2018, depois de uma época no Las Palmas. Antes, passou pela Roma, Liverpool, Juventus, AC Milan, Fiorentina, Sporting, Pescara e Sassuolo.

Fez apenas uma época em Portugal, em 2015/16, ao serviço do Sporting, onde apontou cinco golos em 32 jogos.

Com a troca de treinadores na Fiorentina, Aquilani é promovido para adjunto, depois de ter começado a temporada como treinador dos sub-18.