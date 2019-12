Mensagem de Costa “não atacou principal causa do descalabro da saúde”

O comentador da Renascença João Taborda da Gama considera que a mensagem de Natal do Primeiro-ministro “não atacou a principal causa do descalabro da Saúde”. Costa dedicou o seu discurso a um único tema, reconhecendo os problemas do setor.



João Taborda da Gama considera “positivo” que a mensagem de Natal tenha abordado um único tema por considera que a “Saúde era o elefante na sala da execução orçamental deste Governo”. Gama elogiou Costa ter falado sobre o assunto “não com um discurso mais redondo”, mas sim com “algumas medidas mais concretas”.

Ainda assim, acrescenta, “não atacou a principal causa do descalabro da Saúde”, que, no entender de Gama, são “as cativações orçamentais e a redução de horas na Função Pública que tornou tudo insustentável no Serviço Nacional de Saúde”.

Já o socialista Fernando Medina entende que Costa, como chefe do Governo, pretendeu “sinalizar uma prioridade, que ele identifica como a prioridade primeira dos portugueses e a fazer aquilo que compete a um primeiro-ministro que é encontrar uma resposta”.