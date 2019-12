​Fisco penhora 48 imóveis e 175 salários por dia

A Autoridade Tributária e Aduaneira penhorou mais de 16.227 imóveis, ligeiramente menos do que em 2018. Os dados são avançados na edição desta quinta-feira do “Jornal de Notícias”.

Em média, durante este ano, têm sido penhorados 48,4 imóveis por dia, de acordo com dados do Ministério das Finanças que se reportam até 1 de dezembro.



No ano passado, houve 18.088 imóveis penhorados, o que dá uma média de 49,5 penhoras por dia. O jornal refere que, com estes números, mantém-se, em 2019 o abrandamento do ritmo dos processos de execução fiscal, que atingiu o auge em 2016, o ano do início do funcionamento do sistema de penhoras eletrónico.

Além do ritmo menor de penhoras sobre habitações e outros imóveis, observa-se também um desaceleramento nas pensões e salários penhorados.

Até 1 de dezembro, os dados do Fisco mostram um total de 58.752 salários penhorados, ao ritmo de 175,4 penhoras diárias de remunerações por dívidas fiscais. Comparam com as 68.273 penhoras de 2018, que dão 187 salários retidos por dia.

Já no que diz respeito às pensões, os dados de 2019 mostram 5.950 penhoras até ao início deste mês.