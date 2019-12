Tomás Tavares não esperava integrar equipa principal do Benfica

Tomás Tavares, lateral do Benfica, admite que não esperava integrar o plantel da equipa principal, depois de ter perdido grande parte da pré-época devido à participação no Campeonato da Europa de sub-19.

"Não estava à espera, confesso. Cheguei mais tarde, era suposto integrar o plantel da equipa B. Quando me ligaram para dizer que estava nos planos para a equipa principal fiquei muito feliz. Foi um momento de orgulho", começa por contar, ao jornal "A Bola".

O jovem de 18 anos fez a temporada 2018/19 entre a equipa sub-19 e sub-23 das águias, tendo realizado apenas dois jogos na equipa B. Tomás não se surpreende por ter queimado uma etapa até à formação principal.

"Na formação do Benfica trabalha-se a pensar no futuro e preparam-nos da melhor forma para chegar à equipa principal e estarmos preparados para que essa oportunidade possa surgir", disse.

Tomás leva já 15 jogos na equipa principal das águias e a estreia aconteceu no Estádio da Luz, na Liga dos Campeões, contra o Leipzig.

"Foi a concretizaão de um sonho e não poderia ter pedido estreia melhor do que na Liga dos Campeões e no Estádio da Luz. O resultado não foi o melhor, houve nervosismo ao início, mas fui ficando mais tranquilo e as coisas a nível individual saíram bem", remata.