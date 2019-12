Partizan “sabia” que o Benfica ia “ter problemas” com Zivkovic

O diretor para o futebol do Partizan diz estar contente com o falhanço de Zivkovic no Benfica.

"Estou contente que o Benfica também não esteja feliz com o Zivkovic. Quer dizer que não passámos pelo pior. Sabia que os portugueses iam ter problemas com ele e aqui estão eles”, referiu.

Milos Vazura acrescentou, em entrevista ao site Mozzart Sport, que o clube ainda está “a pagar a nossa dívida por essa transferência”.

“Estamos a dever outros 500 mil euros”, disse Vazura.

O extremo deixou o Partizan em 2016 em rutura com a direção do clube sérvio, mas esta época ainda só participou numa partida do Benfica.

O mercado de inverno aproxima-se e a saída do jogador é uma possibilidade. Já na época passada, Zivkovic teve poucos jogos, primeiro com Rui Vitória e depois com Bruno Lage.