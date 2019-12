​Papa apela ao fim de conflitos e lembra “tantas crianças que padecem com a guerra”

O Papa apelou ao fim de vários conflitos internacionais e lembrou em particular as “tantas crianças que padecem com a guerra”.



“Que Jesus Cristo seja luz para tantas crianças que padecem a guerra e os conflitos no Médio Oriente e em vários países do mundo”, disse Francisco na mensagem de Natal, lida esta quarta-feira de manhã no Vaticano perante a presença de milhares de fiéis na Praça de São Pedro.

Francisco lembrou em particular a Síria e pediu que os governantes e a comunidade internacional encontrem “soluções que garantam a segurança e a convivência pacífica dos povos da Região e ponham termo aos seus sofrimentos”.

O Papa assinalou ainda a situação do povo venezuelano “longamente provado por tensões políticas e sociais”, pedindo que não falte “a ajuda de que precisa”.

Na mesma mensagem, Francisco pediu “consolação a todos os perseguidos por causa da sua fé religiosa, especialmente os missionários e os fiéis sequestrados, e para quantos são vítimas de ataques de grupos extremistas, sobretudo no Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria”.

Antes de terminar a mensagem e conceder a bênção apostólica “Urbi et Orbi”, Francisco lembrou ainda a situação dos migrantes. “É a injustiça que os obriga a atravessar desertos e mares, transformados em cemitérios; é a injustiça que os obriga a suportar abusos indescritíveis, escravidões de todo o género e torturas em campos de detenção desumanos”.