Missa da Noite de Natal. Papa diz que Jesus é o “maior dom da história”

"Enquanto aqui, na terra, tudo parece seguir a lógica do dar para receber, Deus chega de graça. O seu amor ultrapassa qualquer possibilidade de negócio: nada fizemos para o merecer, e nunca poderemos retribuí-lo", disse Francisco, na celebração que decorreu na Basília de São Pedro, no Vaticano..

"Fixemos o olhar no Menino e deixemo-nos envolver pela sua ternura. As desculpas para não nos deixarmos amar por Ele, desapareceram: aquilo que está torto na vida, aquilo que não funciona na Igreja, aquilo que corre mal no mundo não poderá mais servir-nos de justificação. Passou a segundo plano, pois frente ao amor louco de Jesus, a um amor todo ele mansidão e proximidade, não há desculpas."

A fechar a hoilia, Francisco recordou que Jesus "era muito pobre, não tinha nada para oferecer. E enquanto todos se emulavam na apresentação dos seus dons, ele mantinha-se aparte, com vergonha. A dada altura, São José e Nossa Senhora sentiram dificuldade para receber todos os dons, especialmente Maria que devia segurar nos braços o Menino. Então, vendo com as mãos vazias aquele pastor, pediu-lhe que se aproximasse e colocou-lhe Jesus nas mãos. Ao acolhê-Lo, aquele pastor deu-se conta de ter recebido aquilo que não merecia: ter nas mãos o maior dom da História. Olhou para as suas mãos, aquelas mãos que lhe pareciam sempre vazias: tornaram-se o berço de Deus. Sentiu-se amado e, superando a vergonha, começou a mostrar aos outros Jesus, porque não podia guardar para si o dom dos dons".

Após a procissão de entrada, o Papa beijou a imagem do Menino colocada diante do altar. No final da celebração, Francisco levou a imagem em procissão até ao presépio construído no interior da Basílica de São Pedro, acompanhado por 12 crianças de todo o mundo, da Itália ao Iraque.

No Dia de Natal, o Papa vai dirigir a sua Mensagem de Natal a partir da Varanda da Basílica de São Pedro e conceder a bênção apostólica "Urbi et Orbi".