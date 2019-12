​Marcelo olha para “um Natal dividido entre a preocupação e sobretudo a esperança”

O Presidente da República considera que este é “um Natal dividido entre a preocupação e sobretudo a esperança”.



Numa mensagem publicada esta quarta-feira no “Jornal de Notícias”, Marcelo Rebelo de Sousa dá conta de vários exemplos a nível internacional e nacional que o inquietam.

A nível nacional lamenta que o debate público se concentre em pontos “mais conjunturais do que estruturais” e “de potenciação do efémero em detrimento do fundamental”.

Ainda assim, escreve Marcelo, há “esperança em Portugal”, por considerar que há um apelo para “olhar mais alto e mais longe e cuidar de evitar injustiças, desigualdades, omissões, atrasos e displicências”.

A nível internacional, Marcelo identifica sinais “que não são boa notícia nem para a paz, nem para o diálogo” e lamenta, por exemplo, “a insensibilidade de alguns, com muito peso internacional, perante os desafios das alterações climáticas”.

Pela positiva destaca um sinal de esperança na Europa, considerando que “a saída do Reino Unido [da União Europeia] se fará com acordo e não como tantos defendiam sem ele”.

“Que o seu Natal seja um Natal de esperança. É pela esperança que vamos, que temos de ir neste final de 2019”, remata o Presidente da República.