António Costa assume que "há vários problemas para resolver" na saúde

E depois surge na mensagem o já habitual puxar de galões do que foi feito pelo Executivo, com Costa a insistir que nos últimos quatro anos recuperou "a dotação orçamental do sector da saúde", foram admitidos "mais 15 mil profissionais" e conseguiu "aumentar o número de consultas e de intervenções cirúrgicas realizadas".

No ano em que se assinalam os 40 anos do SNS, Costa diz querer assim "expressar a determinação do Governo em reforçar a capacidade de resposta de proximidade do SNS para que este seja cada vez mais um motivo de orgulho nacional".

António Costa diz que "mais do que celebrar o passado, o dever é responder às necessidades do presente e garantir o melhor futuro para o SNS" . E logo à partida, o primeiro-ministro reconhece que "a saúde é, actualmente, uma das principais preocupações dos portugueses" e assume "que há vários problemas para resolver no SNS".

São cinco minutos de mensagem de Natal exclusivamente dedicados ao setor da saúde. O primeiro-ministro faz mesmo questão de dizer que está "bem ciente" que o país "enfrenta muitos outros desafios", como o "combate às alterações climáticas, a pobreza, o acesso à habitação, a melhoria do emprego, da educação ou o fortalecimento do crescimento económico", mas que, este ano é "de saúde e só de saúde" que quer falar.

Com a proposta de Orçamento do Estado entregue no Parlamento, Costa na mensagem deixa o recado aos portugueses, às oposições e aos gestores em saúde: o documento "contempla o maior reforço de sempre no orçamento inicial do sector da saúde e confere maior autonomia aos hospitais para garantir uma maior eficiência e responsabilidade na gestão do seu dia a dia".

Depois vem o rol de decisões já tomadas neste sector: "o programa de melhoria de resposta do SNS", que "prevê ainda um conjunto de investimentos em infraestruturas e equipamentos de saúde autoriza a contratação de mais de oito mil profissionais de saúde, o pagamento de incentivos para redução de listas de espera através da realização de mais cirurgias e mais consultas incluindo ao sábado".

E para o fim fica a promessa. O Governo vai "continuar a alargar a oferta de médicos de família, duplicar o ritmo de investimento em cuidados continuados abrindo mil novas camas das quais duzentos de saúde mental", garante o primeiro-ministro.

Ou ainda a promessa prevista no OE de que "já a partir de 2020" se vai "começar a eliminar faseadamente as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e nos tratamentos prescritos no SNS", o que, segundo Costa, mostra "bem a prioridade" que o Executivo dá "ao sector da saúde".

E, mais uma vez, a ideia de que o que foi feito não foi suficiente, com o primeiro- ministro a dizer-se ciente que tem "de dar continuidade a este esforço nos próximos anos".

Nesta mensagem de Natal monotemática, Costa deixa ainda uma "palavra solidária aos que com menor ou menor gravidade enfrentam a doença", fazendo questão de "expressar profundo reconhecimento a todos os profissionais que diariamente dão o seu melhor para assegurar os cuidados de saúde".

De registar que logo no arranque da mensagem Costa faz questão de referir-se "aos que estão longe da família, aos que estão a trabalhar assegurando o funcionamento de serviços essenciais" e essa referência clássica aos "militares e membros das forças de segurança que se encontram em missões no estrangeiro". Para todos esses, o primeiro-ministro dedica um "abraço fraterno".