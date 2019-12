​Bastonário da Ordem dos Advogados questiona legalidade de medidas anticorrupção

O recém-eleito bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, questiona a constitucionalidade de algumas propostas do Governo para o combate à corrupção.



“Suscita-me claramente dúvidas constitucionais a criação de tribunais especializados relativamente ao combate à corrupção porque, como se sabe, o artigo 209 do número 4 da Constituição proíbe expressamente a existência de tribunais especiais com competência para o julgamento de certo tipo de crimes”, diz à Renascença o bastonário.

Luis Menezes Leitão considera ainda que a hipótese a delação premiada é contrária “aos direitos, liberdades e garantias, designadamente no âmbito da presunção de inocência que implica que a prova se faça em julgamento e não propriamente por confissões de parceiros no crime”.

No início do mês, o jornal "Público" revelou que o Governo quer reduzir as penas a quem denunciar corrupção, uma das medidas de um caderno de encargos que a ministra da Justiça entregou a um grupo de trabalho para definir, até abril, uma estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção.

Menezes Leitão foi eleito bastonário da Ordem dos Advogados em meados de dezembro.