​Rainha Isabel II felicita "sentido de dever" dos jovens em relação ao clima

A rainha Isabel II prestou esta quarta-feira homenagem, no seu discurso de Natal, ao compromisso das gerações mais jovens com a crise climática, depois de um ano marcado pela mobilização mundial em torno das questões ambientais.



"Os desafios que muitas pessoas hoje enfrentam podem ser diferentes daqueles que a minha geração enfrentou, mas fiquei impressionada com a forma como as novas gerações demonstram um sentido de dever relativamente a questões como a proteção do nosso meio ambiente e do clima", disse a rainha de 93 anos.

A monarca não referiu o nome de Greta Thunberg, adolescente sueca de 16 anos que foi eleita personalidade do ano pela revista americana "Time" e seguida por jovens de todo o mundo em manifestações para pedir aos líderes mundiais que tomem medidas radicais para limitar o aquecimento do planeta.