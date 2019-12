Fé, devoção, alegria e mergulhos. As imagens do Natal pelo mundo

Na mensagem do dia de Natal, o Papa apelou ao fim de vários conflitos internacionais e lembrou em particular as “tantas crianças que padecem com a guerra”. Na Praça de S. Pedro, perante milhares de fiéis, Francisco não esqueceu "todos os perseguidos por causa da sua fé religiosa, especialmente os missionários e os fiéis sequestrados" e as vítimas de ataques de grupos extremistas.

O cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, presidiu à missa de Dia de Natal, uma oportunidade para lamentar a falta de liberdade religiosa "em muitas partes do mundo, ostensivamente por vezes, disfarçadamente outras tantas".

No Iraque, a minoria cristã cancelou a festa de Natal em solidariedade para com as mais de 500 vítimas mortais nos protestos das últimas semanas contra o Governo. Apenas alguns símbolos do Natal foram colocados nas ruas.