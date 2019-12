Mandzukic deixa Juventus e vai ser treinado por um português

Mário Mandzukic, que tinha contrato com a Juventus até junho de 2021, chega ao Al Duhail a custo zero.

O internacional croata, de 33 anos, deixa de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no campeão italiano.

O avançado Mário Mandzukic deixa a Juventus e vai passar a vestir a camisola do Al Duhail, do Qatar, equipa treinada pelo português Rui Faria.

O avançado croata tinha vindo a perder protagonismo na Juventus, sob o comando do treinador

Maurizio Sarri, e praticamente não jogou na primeira parte da temporada.

Ao serviço da Juve, “Super Mário” marcou um total de 44 golos em 162 jogos.

Antes já tinham representado emblemas como Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Wolfsburg.

O Al Duhail, de Rui Faria, ocupa a liderança do campeonato do Qatar, com 29 pontos em 11 jornadas.