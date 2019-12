Do Interior deste país, quase sempre tão maltratado a todos os níveis, mas donde nos chegam com frequência coisas boas e notícias de verdadeiros atos de solidariedade, acabamos de ter conhecimento de um gesto a que certamente uma grande parte dos portugueses não teve acesso, mas que fica a constituir um exemplo edificante do que deve ser a solidariedade.



Vamos então à notícia: “Sporting Clube da Covilhã alinha com apenas oito jogadores para ficar em igualdade numérica com o adversário”. Sendo importante o título, convirá não deixar cair alguns importantes pormenores que se lhe seguem.

Pois bem: tratava-se de um jogo de juvenis a disputar entre os covilhanenses e a formação de Vila Velha de Rodão, a contar para a sexta jornada do Campeonato Distrital de Castelo Branco, no qual a equipa da localidade da margem do Tejo não pode contar com mais de oito jogadores, por dificuldades de ordem vária mas, sobretudo, derivadas de lesões e doenças.

Perante tão desagradável situação, o treinador serrano decidiu alinhar também com apenas oito atletas. E mais: porque um jogador de VVRodão se lesionou durante o jogo, o mesmo técnico fez sair um jogador da sua equipa para ficar igualmente com apenas sete.

Interessa pouco o desfecho deste curioso desafio, que até foi muito desnivelado e a favor do Sporting da Covilhã. Será mais importante acrescentar que foram assinaladas quatro faltas e não foi mostrado qualquer cartão. E dizer ainda que os treinadores destas duas equipas dão pelos nomes de José Rosa e João Inácio.

Neste tempo de Natal, em que a solidariedade anda de boca em boca, é importante revelar este gesto, grande gesto, que certamente vai cair no esquecimento sem merecer o destaque que realmente merece.

Não há prémios para gestos destes Senhora Federação Portuguesa de Futebol?

Do Interior veio, mais uma vez, um exemplo edificante…