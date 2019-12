Paróquia de Campanhã acolhe “o Natal dos sós”

“A solidão não tem residência” e em Campanhã, no Porto, esta noite acolhem-se numa ceia, perto de meia centena de pessoas, de várias proveniências que, não fora esta iniciativa, passariam o Natal sozinhas.

Assim, mais logo, no Porto, a paróquia de Campanhã promove mais uma Ceia de Natal para os que estão sozinhos. “O Natal dos sós” decorre desde 1987, na Casa dos Girassóis, da Associação Nun'Alvares.

Para a Ceia desta noite estão inscritas cerca de 40 pessoas, mas o padre Fernando Milheiro admite a possibilidade de aparecer mais gente. O pároco de Campanhã diz que podem aparecer pessoas de outros locais exteriores à paróquia porque “a Igreja não pode ter fronteiras”.

O padre Milheiro revela que costuma aparecer “uma pessoa de Leça, e há também bastante gente do centro do Porto”, no “Natal dos sós” de Campanhã.

Já houve anos em que o número de presenças superou em muito o conjunto de inscritos, mas de acordo com o padre Fernando Milheiro isso não constitui um problema, porque “esta iniciativa tem um bem extraordinário; a Associação Nun'Alvares de Campanhã abre-nos totalmente, a casa, a cozinha e a dispensa”. E por isso “se fosse preciso dar de comer a 200 pessoas nós poderíamos dar de comer a 200 pessoas porque a casa não nos pôs um limite; é para quem aparecer".

O sacerdote lembra que a Associação Nun’Alvares “é uma instituição de solidariedade social que nasceu da paróquia há muitos anos”.

A instituição sabe que “nas grandes necessidades é preciso ultrapassar aquilo que habitualmente é protocolado”. E é aí, nesse espaço que o padre Milheiro encontra “a solidariedade aberta ou a caridade”. O pároco agradece por isso o “grande sinal de uma instituição que nos abre as portas para a gente fazer aquilo que eles não são obrigados a fazer, e que também nós não somos obrigados a fazer".