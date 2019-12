Rúben Neves quer voltar ao FC Porto "para ganhar títulos"

Rúben Neves, médio-defensivo do Wolverhampton, quer voltar um dia ao FC Porto para conquistar o objetivo de conquistar troféus no clube de formação. O internacional português deixou o FC Porto em 2017, para rumar ao Wolverhampton, onde disputa a sua terceira época.

"Na altura, foi difícil, porque além de ser o meu clube, não tinha atingido os meus objetivos, mas tinha de olhar pela minha carreira e não me arrependo porque as coisas correram extremamente bem e estou muito feliz no Wolverhampton. Espero voltar, não sei como, nem quando, ou se vai acontecer, mas voltar ao Porto para ganhar títulos é um dos objetivos da minha carreira", disse, em entrevista ao "Jornal de Notícias".

Neves foi promovido à equipa principal do FC Porto com apenas 17 anos, em 2014/15. No total, fez 93 jogos antes de rumar ao futebol inglês.

Desde então, o médio afirmou-se também na seleção nacional e soma já 16 internacionalizações. Rúben Neves quer marcar presença no Euro 2020 e fala de um grupo difícil, com Alemanha e França.

"Representar o seu país é o sonho de qualquer jogador. Vou continuar a dar o meu melhor para poder ser chamado ao Europeu. Cabe-me fazer a minha parte no Wolverhampton para depois o mister decidir. O grupo é extremamente difícil, com duas equipas favoritas a ganhar a competição, mas Portugal já mostrou que se bate com qualquer um. Vamos fazer boa figura na competição", remata.