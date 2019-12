Marcelo reafirma. "É bom haver uma área de governação tendencialmente à esquerda"

Marcelo Rebelo de Sousa admite que é bom haver uma governação tendencialmente à esquerda. O Presidente acredita na aprovação do Orçamento do Estado para 2020 e não esconde que prefere uma convergência à esquerda para viabilizar o documento.

De visita à associação Raríssimas, nesta terça-feira, véspera de Natal, Marcelo explicou o que quis dizer há dois dias, quando afirmou que “o que é natural é que sejam as forças que têm maioria numérica no Parlamento e que estiveram na base do apoio do Governo anterior” a viabilizar o próximo Orçamento do Estado.

“O que disse foi uma coisa muito simples: o que é natural – aliás, o senhor primeiro-ministro já tinha dito isso – é que haja um entendimento e uma convergência nos termos que se verá entre aqueles que estiveram na base de apoio do Governo anterior”, reafirmou nesta terça-feira à tarde.