Naufrágio em Olhão faz um morto

Um homem morreu e outro ficou ferido esta terça-feira de manhã quando o barco em que seguiam naufragou ao largo da ilha da Culatra, em Olhão.

As duas vítimas, na casa dos 50 anos, estavam a pescar quando o seu barco naufragou. As autoridades conseguiram socorrer um dos homens, que foi transportado para o hospital, com sinais de hipotermia. A vítima mortal foi encontrada perto da zona da rebentação, segundo o site do “Correio da Manhã”.

Não se conhecem ainda as causas do naufrágio do barco de sete metros.