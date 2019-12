Mudar aldeias das zonas ribeirinhas? Autarca alerta para tarefa “muito difícil”

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho considera que não é uma preocupação imediata mudar as povoações que vivem junto ao rio Mondego, sublinhando que será “muito difícil” retirar as pessoas dos locais onde vivem.

À RTP, Emílio Torrão respondeu à ideia avançada pelo ministro do Ambiente, que admitiu a mudança das aldeias em zonas ribeirinhas para lugares mais seguros.

O autarca diz que essa é uma ideia a ponderar, mas difícil de levar à prática. “Na prática, é muito difícil tirar as pessoas das suas residências quanto mais mudar as pessoas do seu local habitual.”

Nestas declarações lembrou que estas pessoas já têm uma cultura de cheia e estão habituadas a vivenciar este tipo de situação. “O problema é quando este tipo de fenómeno se agrava cada vez mais com as alterações climáticas”, sublinha.

Para o autarca, a mudança é “uma via de pensamento mas não é aquela que está no imediato na ordem do dia, porquanto, é uma tarefa quase impossível”.

Situação de cheia está a estabilizar

A situação de cheia no Vale do Mondego está a estabilizar, mas o nível da água está "a baixar muito lentamente", afirmou o presidente da Câmara.

A autarquia do distrito de Coimbra está neste momento a fazer a monitorização de todo o vale afetado pelas cheias do Mondego, sendo que a localidade de Ereira "é o único sítio onde a água está a subir, mas apenas um centímetro", disse à agência Lusa o autarca Emílio Torrão.

As populações afetadas no vale central do Baixo Mondego "ainda estão com problemas, porque a água vai demorar a baixar", mas "as coisas vão melhorando".