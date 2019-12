Mudar aldeias das zonas ribeirinhas? Autarca alerta para tarefa “muito difícil”

Para o autarca, a mudança é “uma via de pensamento mas não é aquela que está no imediato na ordem do dia, porquanto, é uma tarefa quase impossível”.

Nestas declarações lembrou que estas pessoas já têm uma cultura de cheia e estão habituadas a vivenciar este tipo de situação. “O problema é quando este tipo de fenómeno se agrava cada vez mais com as alterações climáticas”, sublinha.

O autarca diz que essa é uma ideia a ponderar, mas difícil de levar à prática. “Na prática, é muito difícil tirar as pessoas das suas residências quanto mais mudar as pessoas do seu local habitual.”

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho considera que não é uma preocupação imediata mudar as povoações que vivem junto ao rio Mondego, sublinhando que será “muito difícil” retirar as pessoas dos locais onde vivem.

João Pedro Matos Fernandes confirma ainda que os diques suportaram uma pressão de água muito superior àquela para a qual tinham sido projetados depois de uma intensidade de chuva completamente fora do normal. “Se nos aguentámos razoavelmente foi precisamente porque tivemos todo este trabalho de manutenção e ultrapassados os limites do projeto, houve ruturas em dois pontos, o que lamentamos mas que seriam inevitáveis”, concluiu.

Na mesma entrevista à RTP, o ministro do Ambiente garante que a manutenção dos diques tem sido feita e isso evitou consequências mais devastadoras no Mondego.

A associação ambientalista Quercus disse que já em 2018 tinha antecipado um cenário de cheias no Baixo Mondego decorrente da deposição de inertes após as obras de desassoreamento da albufeira do açude-ponte em Coimbra.

“A Quercus relembra que esta era um cenário que antecipámos. Lamentavelmente, os alertas de nada serviram e centenas de pessoas veem as suas casas em risco”, refere aquela associação, numa nota.

No documento, a Quercus anexa um comunicado divulgado em 25 de julho de 2018, com o título “Construção de aterro do rio Mondego é um absurdo - Quercus alerta para o risco de cheias no baixo Mondego”.