Estatuto do Cuidador Informal. Marcelo diz que é preciso passar "da lei aos factos"

O Presidente da República falou nesta terça-feira sobre o Estatuto do Cuidador Informal para reiterar a importância de passar "da lei aos factos" e sublinhar que são "milhares e milhares" aqueles "que não têm férias, nem sábados, nem domingos".

"Todos esperamos que o seu estatuto, que está na lei, passe da lei, neste próximo ano, aos factos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa referência à regulamentação do Estatuto do Cuidador Informal.

O Presidente falava na cerimónia de entrega da Vela da Paz da Cáritas Portuguesa, no âmbito da operação "10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz", no Palácio de Belém, em Lisboa.

Marcelo frisou que "são milhares e milhares [aqueles] que não têm férias, que não têm nem sábados, nem domingos, nem paragens, nem diferenças entre dias úteis e não úteis porque a sua vinculação é constante, a sua missão é permanente, ao longo de todo o ano".

Marcelo lembra “os que mais sofrem em Portugal”

Na sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa disse também que "não basta chegar à conclusão de que há pobreza, injustiça, desigualdade, sofrimento, abandono, solidão, é preciso agir em conformidade".

O Presidente recordou "os que mais sofrem em Portugal", os "que estão doentes nos hospitais" e os que sofreram com as intempéries nos "dias recentes", "nomeadamente no centro e norte do continente e, em particular, no Baixo Mondego".

"Esta luz é inspiradora cá dentro, no nosso país, e também lá fora", afirmou também o Presidente, referindo-se à Vela da Paz da Cáritas Portuguesa que lhe foi entregue, porque, disse, "o mundo precisa de mais paz, de mais atenção ao drama das alterações climáticas, de menos desigualdades, de menos miséria, de menos confrontos, de mais diálogo, de mais entendimento, de mais pontes".

Em 5 de novembro, dia do Cuidador, o Presidente da República sublinhou, numa nota publicada no site da Presidência, a importância da efetiva aplicação do Estatuto do Cuidador Informal.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a promulgação da Lei que aprova o estatuto, em setembro, "marcou uma etapa importante por uma causa que é de todos".

O Estatuto do Cuidador Informal foi publicado em Diário da República em setembro e o Governo tem, a partir essa data, quatro meses para o regulamentar.