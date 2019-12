Encontrado o corpo do homem desaparecido em Castro Daire

Foi localizado esta terça-feira o corpo do homem que tinha sido dado como desaparecido na passada quinta-feira, em Castro Daire. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias.

O homem estava a operar uma retroescavadora quando cedeu uma parte da Estrada Nacional 2, levando o veículo a cair ao Rio Paiva.

As operações de resgate foram dificultadas pelo mau tempo, mas a retroescavadora tinha sido encontrada na segunda-feira.

Esta terça-feira, com a descida do caudal do rio, tornou-se possível aos mergulhadores procurarem dentro do veículo, onde encontraram o corpo do homem.