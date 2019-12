​Em Santa Marta de Penaguião todos os idosos passam o Natal acompanhados

A Câmara de Santa Marta de Penaguião garante que todos os idosos que vivem sozinhos no concelho vão passar a consoada acompanhados, quer em casas de particulares ou em intuições de solidariedade.



O autarca Luís Machado disse à agência Lusa que o município fez questão de garantir que todos os idosos do concelho, que vivem ou isolados, "vão passar a noite especial que é a consoada com companhia".

A iniciativa partiu da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso depois de ter verificado que, em anos anteriores, algumas pessoas mais velhas passavam o Natal sozinhas, em alguns casos mesmo com familiares a residir por perto.

Luís Machado referiu que foram tomadas todas as providências para encaminhar a cerca de uma dezena de idosos, que foi identificada, para casas de familiares, ainda de particulares ou Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho.

Nas semanas que antecederam o Natal, o presidente e vereadores da Câmara de Santa Marta de Penaguião entregaram pessoalmente postais de Natal nas casas do concelho, uma iniciativa aproveitada para fazerem um levantamento dos problemas da população.

A viagem foi feita pelos 41 lugares do município de Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real, e o objetivo foi a "aposta na proximidade" com as populações.

"Tem-se revelado extremamente importante esta visita porque permite resolver inúmeros pequenos problemas que afetam o dia-a-dia das pessoas", frisou.

Ou seja, o executivo aproveitou para fazer uma espécie de "caderno de encargos" dos "inúmeros pequenos problemas" que afetam a população deste município do distrito de Vila Real.

Neste município inserido na Região Demarcada do Douro, a viticultura é a base da economia.