Cuidados paliativos. Programa Humaniza ajuda doentes e familiares

Este programa financiado pela Fundação "La Caixa" dá apoio psicológico e social, não só a pessoas com doenças avançadas, mas também aos familiares.



Até agora, as dez equipas de apoio espalhadas pelos hospitais de todo o país já ajudaram milhares de pessoas.

Entre outubro de 2018 a novembro de 2019 foram atendidos 4.319 novos doentes e feitas 11.269 consultas de seguimento; foram ainda atendidos 5.240 novos familiares e realizadas 9.329 consultas de seguimento a familiares. No total, foram realizadas 30.157 consultas.



Neste primeiro ano de funcionamento, o programa contou com um investimento superior a um milhão de euros. O objectivo é continuar a aumentar o número de equipas espalhadas pelos hospitais no país, ajudando assim as pessoas com doenças avançadas a ter uma melhor qualidade de vida.



A Renascença foi até ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, conhecer o trabalho destes profissionais e ouvir o testemunho de um cuidador.