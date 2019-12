Açores. Chuva forte motiva aviso laranja em cinco ilhas

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso relativo à possibilidade de precipitação forte nas ilhas do grupo central dos Açores, na terça-feira.

“Uma depressão com um sistema frontal associado, com atividade moderada a forte, irá provocar um agravamento do estado do tempo nos grupos central e oriental nas próximas horas”, adiantou o IPMA, em comunicado de imprensa.

Prevê-se para as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoadas", a partir da meia-noite (hora local, mais uma em Lisboa), “com um período de maior intensidade durante a manhã e o início da tarde”.

O IPMA já tinha emitido um aviso amarelo (terceiro mais grave) para os grupos central e oriental (São Miguel e Santa Maria).

As ilhas do grupo central estarão sob aviso amarelo, em relação à precipitação, a partir da meia-noite e até às 6h00 de terça-feira, hora em que o aviso passa a laranja, passando novamente a amarelo entre as 15h00 e as 18h00.

Já as ilhas de São Miguel e Santa Maria estão sob aviso amarelo, devido à possibilidade de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoadas", entre a meia-noite e as 21h00 de terça-feira.

O IPMA colocou também as ilhas do grupo oriental sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, entre as 6h00 e as 21h00 de terça-feira.

“O vento soprará de sul rodando para noroeste com rajadas que poderão atingir os 100 km/hora”, adiantou a mesma nota.