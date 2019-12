Um em cada cinco bacalhaus apanhados acaba numa mesa portuguesa, com certeza

Sabia que em cinco bacalhaus capturados em todo o mundo, um é consumido em Portugal. Sim, somos responsáveis por 20% do consumo de todo o bacalhau que é pescado no mundo.

E numa só noite, esta noite, eu e você fazemos parte de um grupo muito maior, de pouco mais de 10 milhões de pessoas que poderão comer até cinco mil toneladas de bacalhau, só na noite da Consoada.

Quando vi estes números achei que tinha visto 3 zeros a mais.... Fui pesquisar a outros sítios e bate certo.

Cinco mil toneladas de bacalhau numa noite.

A estimativa é do Conselho Norueguês dos Produtos do Mar, citado pela agência Lusa.

Afinal, 29% do total do consumo de bacalhau em Portugal acontece nesta altura do ano e sabe-se que no espaço de 365 dias, os portugueses consomem 70 mil toneladas de bacalhau seco salgado.

Em três bacalhaus consumidos em Portugal, dois são provenientes da Noruega.

Bacalhau, vinho, queijos e doces e quilos a aumentar. Não há problema. Afinal, a diferença não está no que se come nem no peso que se ganha entre 24 de dezembro e 31 de dezembro, mas sim entre 1 de janeiro e 24 de dezembro.

Por isso, não pense nisso. Ou melhor, pense, mas não muito. E amanhã voltamos a falar.