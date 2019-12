Príncipe Archie é a estrela do cartão de Natal de Harry e Meghan

O cartão está inscrito com votos de um “Feliz Natal e bom ano novo” e assinado “da nossa família para a sua”.

No cartão, que foi publicado no Twitter pela Queen’s Commonwealth Trust, a que o casal preside, o pequeno Archie aparece em primeiro plano, a olhar diretamente para a objetiva.

Harry e Meghan casaram-se no dia 19 de maio de 2018, no Reino Unido. Com este casamento Meghan tornou-se a primeira norte-americana a entrar para a Família Real.

Archie nasceu praticamente um ano depois, no dia 6 de maio de 2019.