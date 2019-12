Investigadora da ONU. ​Julgamento ao homicídio de Jamal Khashoggi "foi uma farsa”

Um relatório das Nações Unidas , divulgado em junho deste ano, responsabilizava o príncipe regente da Arábia Saudita pela morte do jornalista e ativista Jamal Khashoggi.

A investigadora critica o facto de os mandantes do assassinato de Jamal Khashoggi terem escapado impunes.

O julgamento do caso da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi não passou de uma “farsa” de justiça, acusa a relatora especial das Nações Unidas, Agnes Callamard.

A justiça da Arábia Saudita condenou esta segunda-feira cinco pessoas à pena de morte pelo homicídio de Jamal Khashoggi, ocorrido em outubro de 2018. O crime aconteceu no consulado em Istambul, na Turquia.

Três suspeitos receberam uma sentença de 24 anos de prisão e outros três foram ilibados.

O tribunal saudita rejeitou as conclusões de uma investigação das Nações Unidas e considerou que o assassinato não foi planeado, mas sim “no calor do momento”.

Um oficial da Administração Trump disse que a sentença é um “passo importante” para que se faça justiça no caso da morte do jornalista, que estava exilado no Estados Unidos e que se deslocou a Istambul para tratar de documentos para o casamento.

Outra fonte norte-americana garantiu que Washington vai continuar a pressionar a Arábia Saudita para que todos os responsáveis sejam levados perante a justiça.