Bolsonaro deixa o hospital

Jair Bolsonaro teve alta do hospital nesta terça-feira, depois de ter passado a noite sob observação médica na sequência de uma queda. De acordo com a nota do Palácio da Alvorada, o Presidente do Brasil tem indicação para repousar.

“O Presidente Jair Bolsonaro passou a noite no Hospital das Forças Armadas, sem intercorrências no período. Foi reavaliado pela equipe médica, tendo recebido alta hospitalar com orientação de repouso no Palácio da Alvorada”, refere a nota.

O chefe de Estado brasileiro, de 64 anos, caiu na casa-de-banho da sua casa oficial em Brasília e bateu com a cabeça, pelo que foi transportado para aquele hospital para ser observado.

Foi submetido a uma TAC (tomografia computadorizada ao crânio), mas o exame não detetou quaisquer alterações.

Antes do acidente, Bolsonaro assinou o indulto de Natal, pelo qual concedeu perdão da pena para policiais e militares condenados por crimes culposos (praticados no exercício da função, sem intenção de matar) e para detentores com problemas graves de saúde, como cancro, doenças raras ou SIDA, ou que se tornaram deficientes físicos após os crimes.