Shade Pratt vai passar o primeiro Natal longe de casa. "Tem sido bastante difícil"

Pela primeira vez desde que se tornou profissional, Shade Pratt não vai poder regressar a casa para festejar o Natal. A jogadora norte-americana, que milita no Sporting de Braga, confessa, em entrevista à Renascença, que tem sido complicado lidar com a distância, durante a quadra. "Tem sido bastante difícil, porque esta é a primeira vez que jogo durante a época festiva. Normalmente, termino por volta de outubro ou novembro, pelo que estou livre durante em dezembro. Nunca perdi o Dia de Ação de Graças e o Natal, que é quando tenho algum tempo de descanso e posso estar com a família, que é muito importante para mim. Este ano, não é o caso. Ainda estou a habituar-me", admite.

Shade terá oportunidade de estar com a família no Natal, na Serra Leoa, contudo, terá de "partir à pressa e regressar pouco depois para jogar". Isto porque o Braga defrontou o Marítimo, na Madeira, a 18 de dezembro e recebe o Sporting logo no dia 5 de janeiro. A janela é reduzida.

Não é só no tempo de férias que Shade Pratt está a sentir a diferença entre este Natal e os anteriores. "Estou habituada a que haja neve e aqui não há nenhuma", revela a jogadora à Renascença, entre risos. O espírito natalício também é muito diferente, entre Portugal e os Estados Unidos: "Aqui em Braga, vivo na cidade, mas nos Estados Unidos vivo nos subúrbios. Temos imensa neve e toda a gente decora as casas com luzes de Natal, por isso é mesmo agradável conduzir à noite pelas ruas. Temos competições de decorações entre vizinhos e toda a gente pode visitar as casas. Eles dão o seu máximo, a cada ano, para vencer. Aqui, algumas pessoas enfeitam as varandas, mas é muito diferente. Não é tão natalício, pelo menos não da forma a que estou habituada." Ainda assim, Shade ficou surpreendida com o Natal na Madeira. A palavra que lhe à cabeça, para descrever o que viu, é "uau". "Foi incrível. Acho que nem a minha cidade pendura tantas luzes. E se há cidade que pendura luzes, é a minha [Germantown, Maryland]. Aquilo está lindíssimo. Gostava que a minha cidade fizesse algo assim", admite.

Crescer com as melhores

Shade Pratt estreou-se estreou-se como profissional no Sky Blue, da Nova Jérsia, antes de rumar ao Protland Thorns. Na equipa do Oregon, partilhou balneário com jogadoras como Adrianna Franch, Emily Sonnett, Allie Long, Lindsey Horan ou Tobin Heath. Todas elas se sagraram campeãs do mundo, este ano, em França. Nesta entrevista à Renascença, Shade fala do orgulho que sentiu ao ver as antigas companheiras de equipa a vencer o Mundial: "Foi fantástico vê-las ter tanto sucesso pela televisão. E poder dizer que joguei com algumas daquelas jogadoras e que sei quão boas elas são e o quanto trabalham e que merecem ter levantado aquele troféu." Apesar de não ter ficado nos Estados Unidos, sente que se tornou melhor jogadora só de partilhar experiências com atletas de topo: "Quase toda a equipa era de classe mundial. Quando há algo que adoramos fazer, temos sempre de nos chegar à frente e sair da zona de conforto. Foi assim que consegui evoluir. Quando estava no Portland Thorns, não era só o treinador a dar-me 'feedback' e a treinar-me, mas também as jogadoras, até depois do treino. Todas comunicamos, porque todas temos de ser a melhor versão de nós mesmas nos treinos."