"Melhor época da carreira" de Artur Jorge pode valer o salto para o estrangeiro

Artur Jorge, defesa-central do Vitória de Setúbal, admite com naturalidade, em entrevista a Bola Branca, que poderá deixar o clube sadino em janeiro, fruto daquela que está a ser "a melhor temporada da carreira".

"Poderá e será normal se assim for. Neste momento, tenho foco total aqui, pela gratidão que tenho pelo clube, mas também tenho objetivos e ambições pessoais. Será com normalidade que possa aparecer alguma abordagem devido ao trabalho que tenho feito. Poderão ter havido propostas, mas deixo isso com o meu empresário. Estamos a fazer uma época muito boa, ainda não é altura de estar por dentro disso", começa por dizer.

Bola Branca sabe que Artur Jorge tem interessados em Inglaterra, sendo que o Southampton é um dos clubes que deseja o defesa-central. Formado no Braga, fez 28 partidas na equipa principal, antes de sair para o Steaua de Bucareste, em 2017. Desde o regresso a Portugal, fez 41 jogos pelo Vitória de Setúbal e apontou um golo.

Artur Jorge, de 25 anos, está a fazer a segunda temporada em Setúbal. Partilhou a defesa com Dankler e Vasco Fernandes na última temporada e afirmou-se como o patrão da defesa após a saída da dupla. O jogador formado no Braga admite que esta temporada está a ser especial a nível pessoal e faz um balanço coletivo positivo.

"Seguramente que é a melhor época. Já tive outras boas, mas esta é a melhor, não só pelos números e estatísticas, mas pelas prestações. Fazemos um balanço extremamente positivo, a posição em que estamos reconhece o trabalho que temos vindo a fazer. Temos o objetivo muito bem definido de conseguir a manutenção o mais rápido possível. Temos feito exibições muito satisfatórias e conseguimos vencer jogos. Queremos fazer um campeonato mais tranquilo que nos últimos anos e alcançar o objetivo de forma mais rápida", explica.

O Vitória de Setúbal ocupa, atualmente, a sétima posição da Liga, com 19 pontos, a dois de um lugar europeu, ocupado pelo Vitória de Guimarães. Sobre uma possível luta pela qualificação para a Liga Europa, Artur Jorge é mais prudente.

"Temos noção das nossas capacidades. Quanto mais longe andarmos desses lugarmos, poderemos andar a lutar pelos lugares mais cimeiros, mas o nosso objetivo principal está muito bem definido", disse.

Pausa benéfica para Velázquez

O emblema de Setúbal trocou de treinador esta temporada, com a saída de Sandro Mendes e o regresso de Julio Velázquez a Portugal. Artur Jorge revela que a equipa adaptou-se bem à ideia do espanhol.

"Recebemos um extra motivacional com ideias um pouco diferentes. O grupo recebeu muito bem o treinador e as ideias. Estamos a ter resultados e a conseguir adaptarmo-nos à ideia dele de forma rápida e a ganhar jogos. Foi uma mudança positiva para o grupo", explica.

A Liga conta, esta temporada, com uma pausa de Natal, e Artur Jorge diz que poderá ter efeitos positivos para o grupo se adaptar ainda melhor à ideia de jogo do técnico: "Como o treinador chegou há relativamente pouco tempo, pode ser importante para limar aspetos novos que queira introduzir e nos adaptarmos ainda mais á ideia dele. Também pela posição confortável em que estamos".

Sobre as contas do campeonato, Artur Jorge acredita que apenas FC Porto e Benfica lutarão pelo título e analisa ainda as épocas do Vitória de Guimarães, Braga e Sporting.

"O Famalicão começou bem, mas tem perdido alguam força. Do Braga esperaria-se um pouco mais no campeonato, mas não estão a conseguir corresponder. Vejo o Vitória de Guimarães mais forte, o Sporting dentro do que tem sido nos últimos tempos, mas acredito que as equipas na luta e mais capazes de lutar pelo título sejam o FC Porto e o Benfica", termina.