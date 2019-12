Alex Oxlade-Chamberlain sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo e vai falhar os próximos dois jogos do Liverpool, segundo confirmou o treinador Jurgen Klopp.

O internacional inglês sofreu uma lesão frente ao Flamengo, na final do Mundial de Clubes, e temeu-se uma lesão mais grave. Chamberlain sofreu uma lesão grande e falhou praticamente toda a última temporada.

"A lesão é no tornozelo, que era o que esperávamos. Um dos três ligamentos na parte de fora do tornozelo ficou danificado. Vamos ver o quão rápido podeos resolver o problema. Pode demorar mais, ou pode ser rápido. Não tem hipótese de jogar os dois jogos que faltam esta temporada", disse, em conferência de imprensa.

Para a partida contra o Leicester City, no Boxing Day, Klopp já poderá contar com os regressados Lovren, Matip e Fabinho.