Jorge Jesus garante que vai ficar mais uma época no Flamengo

O treinador do Flamengo, que venceu o campeonato brasileiro e a Taça dos Libertadores, chegou esta madrugada a Lisboa, onde veio passar o Natal.

Jorge Jesus foi recebido pelos jornalistas no aeroporto e garantiu que vai cumprir o seu contrato, que dura ainda mais uma época. “Tenho contrato, vou cumprir, e vamos voltar ao Brasil no dia 24 de janeiro”.

Nas declarações aos jornalistas o treinador português disse que chega com a sensação de missão cumprida e diz que estes meses no Brasil contribuíram para a sua melhor época de sempre e acredita que é por seu mérito que se abriram as portas do futebol brasileiro a mais treinadores portugueses, como foi o caso de Augusto Inácio e de Jesualdo Ferreira.

“Não tenho dúvida nenhuma, há um antes e um depois. Isso foi fruto do nosso trabalho, sabíamos que tínhamos valor para ganhar os objetivos com que o Flamengo sonhava, há 40 anos que não ganhava a libertadores e há dez anos que não ganhava o campeonato brasileiro. Não só ganhámos o campeonato brasileiro, batemos os recordes todos”, diz.

Também por isso Jesus diz-se orgulhoso por ter projetado a imagem de Portugal. “É um sentimento de orgulho porque não só representámos o nosso trabalho, representámos um país irmão, um país que é doido e apaixonado por futebol – vocês não têm noção do que é o futebol brasileiro – e portanto sentimos um orgulho muito grande não só do nosso trabalho, mas também de termos transportado para o Brasil um pouco das nossas raízes, que é Portugal.”

Como já tinha dado a entender, Jorge Jesus diz que na Europa só aceitaria treinar cinco ou seis equipas, que considera serem aquelas que têm condições para ganhar a Liga dos Campeões.