João Félix: "O que aconteceu ao Renato Sanches serve de aviso"

João Félix, avançado do Atlético de Madrid, admite que o que aconteceu a Renato Sanches após sair do Benfica serve de aviso para si próprio. O médio trocou o Benfica pelo Bayern de Munique por 35 milhões de euros, mas acabou por não vingar, apesar de ter conqusitado o Golden Boy, à semelhança de Félix.

"Por vezes vemos isso a acontecer a colegas e pensamos: 'pode acontecer-me a mim' É complicado. Claro que é um alerta, uma aprendizagem, serve como aviso. O que o Renato passou, aconteceu. Não é por ele ser um mau jogador, pois é um excelente jogador, mas aconteceu e ele soube dar a volta por cima. Está a crescer outra vez e vai com certeza aparecer em grande outra vez", disse, ao "Record".

Cristiano Ronaldo é também elogiado por Félix. O jovem internacional admite que sempre olhou para o craque da Juventus como um ídolo.

"É um ídolo da minha infância, um exemplo em tudo. Eu era criança e ele já era o melhor do mundo. É único. Ele está a fazer história no futebol. Os meus planos neste momento não são a longo prazo. Eu gosto de planear as coisas aos poucos. Sem perder a consciência. Sempre me perguntam se posso atingir o nível de Cristiano, respondo sempre o mesmo: Cristiano é único e irrepetível. Eu só quero ser João Felix", disse.