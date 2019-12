Alan Pardew é o novo treinador do Den Haag

O ADO Den Haag anunciou a contratação de Alan Pardew para o comando técnico da equipa holandesa. O treinador inglês assina contrato até ao final da época.

O experiente técnico de 58 anos estaria, aparentemente, retirado das competições depois de ter sido demitido do West Brom, em 2017/18. No entanto, terá agora a sua primeira experiência fora de Inglaterra, com a difícil tarefa de salvar o Den Haag da despromoção.

Ao longo da carreira, Pardew representou o Reading, West Ham, Charlton, Southampton, Newcastle e Crystal Palace.

"Estou feliz por ter encontrado o Den Haag. Procurava um novo desafio e é um clube bonito e acolhedor, onde tudo começa com entusiasmo e paixão. A equipa está num período difícil, mas vamos fazer de tudo para mudar a maré", disse.

O clube de Haia ocupa o 17º lugar da tabela do primeiro escalão do futebol holandês, lugar de "play-off" de despromoção, com 13 pontos em 18 jogos.