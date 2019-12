QPR adiciona Taarabt à equipa da década do Championship

O Queens Park Rangers adicionou Adel Taarabt à equipa da década do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

A organização do segundo escalão do futebol inglês organizou uma votação para a eleição do melhor onze da década da divisão. Depois de divulgados os resultados, o QPR, em tom de brincadeira, sentiu-se indignado com a ausência de Taarabt, figura da equipa entre 2008 e 2013 e adicionou o marroquino do Benfica ao onze.

Depois de deixar o QPR, onde disputou 163 partidas, Taarabt passou pelo Milan, Fulham e Génova, antes de se afirmar, em definitivo, no Benfica.