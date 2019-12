​Rapper Trippie Redd é a primeira confirmação do Festival Summer Fest

O rapper norte-americano Trippie Redd é a primeira confirmação para o festival Summer Fest, que vai decorrer nos dias 3 e 4 de julho de 2020 na Ericeira, anunciou esta segunda-feira a organização.



O músico, que tem quase nove milhões de seguidores no Instagram, vai atuar no dia 4, no Palco Sumol, encarnando aquele que é o espírito do festival, sob o mote "É o que és", descrevem os organizadores do evento.

Influenciado por músicos como T-Pain, Gucci Mane e Lil Wayne, ou outros mais distantes do género como Kiss e Marilyn Manson, o trabalho de Trippie Redd tem elementos de trap e de emo rap.

Trippie Redd nasceu em 1999, em Canton, Ohio, com o nome de Michael Lamar White IV e a sua carreira no rap começou ainda na adolescência, quando se aventurou a editar 'mixtapes' e vídeos, despertando o interesse do público, da imprensa e de editoras.

Por essa altura, o nome do músico tornou-se conhecido graças a 'mixtapes' como "Beast Mode", "Awakening My InnerBeast" ou "A Love Letter To You", editada em 2017 e, até então, o seu lançamento mais relevante.

A edição de "A Love Letter To You 2" e do 'single' "Dark Knight Dummo", com a participação de Travis Scott, prolongaram o sucesso de Trippie Redd e o seu nome entrou pela primeira vez no 'top' 100 da Billboard.

Em 2018, editou uma série de 'singles' que antecipavam "Life's a Trip", o seu primeiro disco.

Depois de ter editado mais dois capítulos de "A Love Letter To You" (3 e 4), Trippie Redd lançou um novo disco em 2019, com o título "!", uma homenagem ao amigo XXXTentacion, que morreu em 2018 após a edição do disco "?".