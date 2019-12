Neto recorda lesão. "Não conseguia respirar, senti os olhos a revirar"

Neto, defesa-central do Sporting, recordou a lesão sofrida a 8 de dezembro, em Alvalade, durante a primeira parte do jogo contra o Moreirense. O internacional sofreu uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado e recordou o momento da lesão.

"Quem em conhece, sabe que quase nunca tive lesões. Quando me viram no chão e que não me levantei logo, percebe que aconteceu algo. Não estava a contar, parceu algo normal a bloquear o remate. Não vi o Maximiano a sair da baliza. Foi uma pancada forte, senti o olho a revirar, uma dor extrema e não conseguia respirar", começou por contar, à SportingTV

Imediatamente após o choque, Neto sabia que não poderia continuar em campo e recorda os dias passados no hospital.

"Tive logo a certeza que não conseguia continuar. Senti um bloqueio enorme, não conseguia respirar. Nunca tinha passado por algo assim, já levei muita porrada, mas a dor vai passando, e ali estava a manter. Tive alta segunda à noite e terça almocei com o Max. Ele não se apercebeu que foi ele que me acertou com o joelho. Agora é recuperar pouco a pouco, sem pressas", acrescenta.

Apesar das dores e da dificuldade em respirar, Neto recorda que a assistência da equipa médica e o transporte para o hospital foram muito rápidos: "Aos 66 minutos perguntei o resultado, já tinha o drene, já respirava melhor. Pareceu uma eternidade, mas em 35 ou 40 minutos já estava estável. Agradeço ao Sporting e ao Hospital Santa Maria por me terem ajudado".

Recuperação cuidadosa e agradecimento às homenagens

Neto aproveitou a oportunidade para agradecer ao plantel e, em especial, a Bruno Fernandes, que dedicou um dos golos marcados ao Santa Clara com a sua camisola.

"No dia em que fizeram a homenagem no treino nem pude agradecer, estive com analgésicos muito fortes, só dormia, tinha muitas dores. Comecei a responder só depois, quando estava mais consciente. Não esperava o gesto do Bruno, estava a ver o jogo. É uma imagem forte, que me marcou. Na dificuldade sentimos sempre mais. Foram grandes gestos do Sporting, Bruno e todo o plantel", explica.

O internacional português reconhece que não tem data definida para voltar aos relvados devido à especificidade da lesão: "Tentar em janeiro começar a treinar. Não temos um programa certo porque as costelas não são algo que se trata como lesão normal e também tive lesão no pulmão", remata.