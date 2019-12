Neto alerta os rivais: "Quando remarmos todos para o mesmo lado, cuidado com este Sporting"

Neto, defesa-central, acredita que o Sporting ainda pode ter uma palavra a dizer esta época. Atualmente lesionado, o internacional português recorda que o Sporting pode dar uma amostra de força e união contra o FC Porto e Benfica, com quem jogam em janeiro.

"Estamos no terceiro lugar e em janeiro podemos mexer alguma coisa, porque recebemos o FC Porto e o Benfica e podemos dar uma demonstração da nossa força. Mostrámos com o PSV Eindhoven que podemos bater-nos com as melhores equipas. Ainda há muito campeonato e muita Europa para mostrarmos a nossa força. Queremos mostrar personalidade, que estamos a remar todos para o mesmo lado. No dia em que isso acontecer, cuidado com este Sporting", disse, à "SportingTV".

Análise ao Basaksehir

Neto passou pelo pelo futebol turco antes de chegar ao Sporting, pelo Fenerbahce, e fez a análise do adversário dos leões nos 16 avos de final da Liga Europa.

"Nos últimos três, quatro anos, tem lutado pelo título. Por outro lado, tem o lado menos bom que é não ter grande representação a nível de adeptos. Ainda assim, são um clube muito bem organizado, com ligações ao Governo e que sabe aliciar grandes futebolistas, oferecendo-lhes boas condições, para eles e respetivas famílias. Temos boas condições para passar, porque havia outras equipas contra as quais teríamos mais dificuldades ao disputar o segundo jogo fora de casa. Neste caso o futebol turco chega a uma loucura tamanha que a partir dos 50, 60 minutos o futebol, parte tudo, não existe mais tática", explica.